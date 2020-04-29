2020-04-29T15:32:20+03:00
Общество

Экскурсию по стадиону «Нижний Новгород» проведут в онлайн-режиме

Мероприятие пройдет в рамках проекта «#ОткройНижний»
Анастасия НАЗАРОВА
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Стадион «Нижний Новгород» теперь можно посетить в режиме онлайн.Стадион «Нижний Новгород» теперь можно посетить в режиме онлайн.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Любой желающий может «посетить» онлайн-экскурсию (0+) по стадиону «Нижний Новгород», построенному к чемпионату мира по футболу-2018. Мероприятие пройдет в рамках проекта «#ОткройНижний», который в апреле запустил Нижегородский туристско-информационный центр.

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что виртуальные зрители смогут попасть в «закулисье» спортивной арены, окунуться в атмосферу, царившую там во время ЧМ-2018, а также узнать о спортивно-развлекательной площадке «Спорт Порт».

Напомним, что первый выпуск онлайн-экскурсий был посвящен пакгаузам на Стрелке.

Посетить онлайн-экскурсии можно на YouTube-канале VisitNizhny, а также в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм».

Ранее глава региона Глеб Никитин заявил, что образовательный контент - важная составляющая культурных онлайн-проектов Нижегородской области. Теперь у жителей региона еще больше возможностей для всестороннего развития своих детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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