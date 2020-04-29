2020-04-29T14:21:15+03:00
Общество

Нижнему Новгороду переданы 13 квартир для детей-сирот

Девять из них расположены в новых домах в Новинках
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В муниципальную собственность Нижнего Новгорода из областной собственности были переданы 13 квартир, предназначенные для детей-сирот. Соответствующее решение было принято на заседании городской думы.

- Квартиры для детей-сирот предварительно были обследованы комиссией, состоящей из представителей регионального министерства социальной политики и городской администрации, - сообщили в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода. – Девять из этих квартир расположены в поселке Новинки. Еще две квартиры находятся в Автозаводском районе. По одной квартире детям-сиротам выделено в Канавинском и Ленинском районах.

По итогам обследования данных квартир члены комиссии составили акты осмотра жилых помещений. К слову, в январе 2020 года стало известно, что детям-сиротам планируется выделить 19 квартир. Они стали первыми в этом году.

Напомним, заседание городской думы состоялось в Нижнем Новгороде 29 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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