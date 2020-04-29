Нижегородцев предупреждают о сильном ветре днем 29 апреля

29 Апр 2020 2020-04-29T14:15:48+03:00

Непогода сохранится и на следующий день

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Сильный ветер ожидается местами в Нижнем Новгороде и области днем 29 апреля. порывы юго-западного ветра будут достигать 13-18 метров в секунду. Причем непогода сохранится ночью и днем 30 апреля, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на ФГБУ «Верхневолжское УГМС».

Специалисты отмечают, что из-за сильного ветра возможен рост количества аварий, связанных с повреждением линий электропередач и связи, а также обрушением ветхих конструкций и падением деревьев.

При этом региональное управление МЧС рекомендует укрыться от шквалистого ветра в ближайшем здании, если непогода застигла вас на улице. Причем необходимо держаться подальше от деревьев и ЛЭП. И лучше не оставлять около них свои машины.

- Если увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва, - напомнили в МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU