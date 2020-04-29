Названы районы Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса

29 Апр 2020 2020-04-29T12:49:02+03:00

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По данным на 29 апреля 2020 года, коронавирус зафиксирован в 43 районах Нижегородской области. Наибольшее число заболевших по-прежнему выявлено на территории Нижнего Новгорода – 1004 случая. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Также в лидерах по числу заболевших в Нижегородской области Павловский район (136 случаев), Дивеевский район (108 случаев) и Кстовский район (53 случая). Вместе с тем до некоторых районов Нижегородской области коронавирусная инфекция все еще не добралась. Сейчас в списке счастливчиков Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Гагинский, Княгининский, Ковернинский, Сокольский и Тонкинский районы.

- Сейчас самое главное для нижегородцев – это проявить высокий уровень самодисциплины в ближайшие две недели, - призвал жителей области глава региона Глеб Никитин. – Тогда можно будет говорить о снятии ограничений, а врачи смогут вернуться к привычному формату работы, принимая хронических больных.

Напомним, по данным 29 апреля, на территории Нижегородской области выявлено 1794 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки в регионе выявлен 131 новый случай. 184 нижегородца в настоящее время уже выздоровели и выписаны из больниц с отрицательными результатами анализов.

ИСТОЧНИК KP.RU