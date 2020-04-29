29 Апр 2020 2020-04-29T12:58:41+03:00

Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 29 апреля 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших. Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Рассказываем, в каком районе областного центра зараженных больше всего

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Случаи заражения коронавирусом выявлены в 43 районах и городских округах Нижегородской области. При этом наибольшее число заболевших по-прежнему регистрируется в самом Нижнем Новгороде – 1004 человека. В пресс-службе регионального правительства рассказали, какие районы лидируют по количеству заболевших.

-Лидером по числу заболевших на сегодняшний день остается Ленинский район – 184 случая, - говорится в сообщении. – Второе место занимает Нижегородский район – 173 заболевших. Тройку печального рейтинга занимает Канавинский район, где выявлено 164 заболевших.

По данным правительства, в остальных районах Нижнего Новгорода цифры куда скромнее: Советский район (121), Автозаводский (116), Сормовский (93), Приокский (92). Меньше всего заболевших в Московском районе – 61 случай.

- На сегодняшний день самой действенной мерой защиты от распространения коронавируса остается самоизоляция, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Если нижегородцы и гости нашего города в ближайшие две недели проявят высокий уровень самодисциплины, то можно будет говорить о снятии ограничений. А значит, врачи смогут вернуться к привычному формату работы и принимать больных с хроническими заболеваниями. Сейчас самый лучший способ поддержать врачей – это оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU