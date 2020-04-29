2020-04-29T12:06:38+03:00
Общество

Речевой чат-бот помогает нижегородцам оформить заявку на выход из дома

Благодаря этому нагрузку на телефонную линию удалось снизить в два раза
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Чтобы оформить заявки для нижегородцев на выход из дома на специальной телефонной линии запустили речевой чат-бот. Благодаря роботу нагрузку на телефонную линию удалось снизить в два раза. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Чат-боты способны отработать 24 тысячи звонков в сутки, а один волонтер – до сотни звонков за смену, - привел статистику губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Благодаря запуску чат-ботов нагрузку на нашу телефонную линию удалось снизить в два раза.

Напомним, начиная с 30 марта, на территории Нижегородской области действует режим всеобщей самоизоляции. Чтобы выйти на улицу нижегородцы должны либо получить QR-код, либо оформить специальную заявку по телефону 8-800-4444-112.

В работе данной горячей линии сейчас задействованы свыше 2 тысяч человек, в том числе волонтеры, сотрудники многофункциональных центров и государственных организаций. В помощь им был запущен специальный чат-бот, отрабатывающий звонки нижегородцев. С его помощью было оформлено свыше 100 тысяч заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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