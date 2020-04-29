2020-04-29T11:48:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Свыше 4,4 тысяч протоколов составлено в отношении нижегородцев, нарушивших режим самоизоляции

Одновременно с этим было проведено почти 48 тысяч профилактических бесед
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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За период с 10 по 28 апреля в Нижегородской области было составлено свыше 4,4 тысяч протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В проведении рейдов задействованы сотрудники правоохранительных органов и уполномоченные должностные лица, - говорится в сообщении регионального правительства. – Большая часть протоколов – 3982 составлена в отношении физических лиц. Еще 374 протокола касаются представителей нижегородского бизнеса. Свыше трех тысяч протоколов уже направлены на рассмотрение в суд, 199 из них рассмотрены. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1 миллион рублей. Одновременно с этим с нижегородцами было проведено свыше 48 тысяч профилактических бесед.

За минувшие сутки в Нижегородской области было проведено 376 проверок соблюдения режима самоизоляции, по итогам которых было составлено 22 протокола. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов провели с нижегородцами 415 профилактических бесед.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции действует на территории Нижегородской области с 30 марта. В соответствии с решением губернатора, нижегородцам разрешается выходить из своих домов лишь в исключительных случаях: чтобы сходить в ближайший магазин или аптеку, а также чтобы вынести мусор или погулять с собакой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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