Самоизоляция: что можно и нельзя

29 Апр 2020 2020-04-29T10:23:56+03:00

Самоизоляция – это не тюрьма строгого режима, это вынужденная мера для ограничения распространения инфекции. И меру эту нужно соблюдать

Изменить размер текста: A A

Все постоянно находится в движении, в том числе и мы с вами. В связи с этим, растет число контактов между нами, будь то рабочие или личные знакомства. Интересный факт, что при рукопожатии мы передаём друг другу около 32 миллионов различных микробов! Но никто никогда не задумывался о том, что с помощью этого жеста можно и заболеть. До сегодняшнего дня.

Распространение заболеваемости коронавирусной инфекцией растет с каждым днем. В связи с этим, государство приняло решение ограничить любые контакты между людьми. Закрыты детские сады, школы, университеты. Люди не ходят на работу, не выезжают в командировки. Аэропорты и вокзалы не принимают пассажиров. Казалось бы, нет больше возможностей для путешествий и открытий, для чего-то нового. Но это не так.

Самоизоляция – это не тюрьма строгого режима, это вынужденная мера для ограничения распространения инфекции. И меру эту нужно соблюдать. Во избежание увеличения случаев заболевания гражданам не рекомендуется делать следующее:

- посещать места массового скопления людей (торговые центры, кинотеатры, общественные мероприятия и т.д.);

- выезжать на природу, в парки (на шашлыки, рыбалку или охоту);

- гулять на улице, кроме походов в магазин и обратно;

- выезжать за черту города да дачные участки;

- ходить в гости к родственникам и друзьям.

Однако не нужно считать, что теперь вы отрезаны от большого мира. Да, условия изменились, но совсем необязательно ставить жизнь на паузу и грустить, сидя у окна. Раз теперь у вас появилось больше свободного времени, проведите его с пользой! Начните делать то, что давно хотели:

- прочитать интересные книги;

- совершить виртуальное путешествие;

- усовершенствовать кулинарные навыки;

- поставить квартирный рекорд по приседаниям;

- изучить новый язык;

- посетить выставку или театр.

И это далеко не весь перечень того, что вам доступно. Нужно лишь найти то, нравится. Но главное условие – остаться сегодня дома.

Берегите себя!

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»

Вконтакте

Инстаграм

ИСТОЧНИК KP.RU