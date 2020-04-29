Нижегородская служба занятости начала работать с нижегородцами в онлайн-режиме

29 Апр 2020 2020-04-29T10:03:39+03:00

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В связи с продолжающейся пандемией коронавируса управление по труду и занятости Нижегородской области продолжает обслуживать население в онлайн-режиме. Об этом сообщила руководитель службы Арина Садулина.

- За последнее время у нас увеличился объем работы в связи с наплывом граждан в центрах занятости, - отметила руководитель ведомства. – При этом сам принцип работы изменился – стало меньше живого общения с клиентами и больше взаимодействия в дистанционном формате. Однако все подразделения службы работают без перебоев, оказывая поддержку населению.

По данным ведомства, с начала года в службу занятости обратились 28,8 тысяч нижегородцев, 16 тысяч из которых зарегистрировались после введения режима повышенной готовности. По сравнению с прошлым годом число обращений выросло в 1,2 раза.

- С начала апреля мы наблюдаем рост безработицы, - рассказала Арина Садулина. – Сейчас у нас зарегистрировано свыше 12 тысяч безработных граждан. Уровень безработицы вырос с 0,4% в начале года до 0,7% на конец апреля. При этом российским правительством и губернатором Нижегородской области предприняты меры поддержки населения и работодателей, которые отразились и на работе службы занятости. Среди них новые пособия, новый порядок регистрации безработных, и возможность дистанционного общения с работодателями.

ИСТОЧНИК KP.RU