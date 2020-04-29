2020-04-29T09:37:00+03:00
Экономика

Четыре транспортные компании в Нижнем Новгороде названы системообразующими

Они включены в соответствующий список правительственной комиссией
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Министерство транспорта России включило сразу четыре нижегородские транспортные компании в перечень системообразующих организаций. Данный список был одобрен правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В данный перечень вошли 162 организации, занимающиеся автомобильными, железнодорожными, морскими, речными и авиационными перевозками, - говорится в сообщении. – Также в данный список включили транспортно-логистические центры и компании, занимающиеся строительством дорог и мостов. Есть в этом списке и нижегородские компании. Среди них АО «СК «Волжское пароходство», ООО «Судоходная компания «Ока», АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» и ООО «ИТЕКО Россия».

По данным правительства, 129 из 162 организаций этого перечня вошли в него на основании отраслевых показателей. Еще 33 были включены по дополнительным критериям.

Напомним, в связи с продолжающейся пандемией коронавируса в Нижегородской области разработаны меры по поддержке нижегородского бизнеса. Они включают в себя субсидии и дополнительные выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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