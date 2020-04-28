Два дома сгорели в центре Нижнего Новгорода 28 апреля

28 Апр 2020 2020-04-28T20:29:42+03:00

Здания находились на улице Шевченко и были нежилыми

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Крупный пожар произошел в центре Нижнего Новгорода вечером во вторник, 28 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, горели два дома на улице Шевченко в Нижегородском районе. Оба дома давно были расселены и являлись нежилыми.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 19:08. На место незамедлительно выехали пожарные бригады. В 19:45 пожар был локализован на площади около 600 квадратных метров. Ликвидировать же открытое горение удалось лишь в 20:01.

- В тушении пожара и ликвидации его последствий принимают участие 61 человек и 16 единиц техники, - отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что в результате происшествия обошлось без пострадавших и без жертв.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижегородской области возможны оползни из-за сильных дождей.

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ИСТОЧНИК KP.RU