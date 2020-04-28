Замгубернатора Нижегородской области Игорь Носов вылечился от коронавируса

28 Апр 2020 2020-04-28T19:51:57+03:00

Теперь он приступил к выполнению рабочих обязанностей в полном объеме

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Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов вылечился от коронавируса. Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам губернатора, заболевание у Игоря Носова выявили в середине апреля. И, к счастью, оно протекало в легкой форме.

- У него нет никаких симптомов, и все тесты показали отрицательный результат. Теперь он приступил к выполнению своих обязанностей в полном объеме, - рассказал Глеб Никитин.

Кстати, одна из главных задач, стоящих сейчас перед Игорем Носовым, связана как раз с противодействием коронавирусной инфекции – чиновник должен обеспечить регион необходимыми средствами защиты.

- К нам не так давно уже поступила большая партия средств индивидуальной защиты. Сейчас необходима закупка дополнительных объемов, - добавил Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU