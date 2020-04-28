2020-04-28T18:07:16+03:00
Общество

Жилье в новостройках Нижегородской области стало дороже на 11,8%

Вторичка также подорожала, но не настолько ощутимо
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Цена одного квадратного метра жилья на первичном рынке в январе-марте 2020 года составила 67051 рубль – это на 11,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Нижегородстата.

Стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке сейчас составляет 65653 рубля, что на 4,6% больше, чем годом ранее.

При этом средняя стоимость строительства 1 квадратного метра многоквартирного дома составила в Нижегородской области в январе-марте 2020 года около 49,8 тысячи рублей. В январе-марте 2019 года она составляла 46,2 тысячи рублей. А вот в сельской местности она оказалась ниже средней по области – 34 тысячи рублей, при этом городах и поселках городского типа – выше средней, около 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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