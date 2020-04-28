Оползни и подтопления возможны из-за сильных дождей в Нижегородской области

28 Апр 2020 2020-04-28T16:09:29+03:00

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Из-за сильных дождей в Нижегородской области могут активизироваться оползневые процессы и произойти размывание насыпей железнодорожного полотна и автомобильных дорог. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупреждает ЦУКС Нижегородской области.

Непогода ожидалась в первую очередь в ночь на 28 апреля, а также утром. Однако, несмотря на то, что днем тучи рассеялись и над регионом установилась солнечная и относительно теплая погода, это не значит опасность миновала. К утру среды, 29 апреля 2020 года, по данным синоптиков, снова начнется дождь, который будет продолжаться в течение всего дня.

При этом температура воздуха будет достаточно высокой – до +12 градусов Цельсия. В четверг и пятницу снова немного похолодает – до +9 градусов днем и до +3 градусов ночью. А вот в субботу настанет долгожданное тепло – до +18 градусов и солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU