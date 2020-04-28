95 нарушителей карантина запеленговано в Нижегородской области 28 апреля
Нижегородцы, обязанные соблюдать карантин – те, кто вернулся из другой страны или региона либо контактировал с зараженными коронавирусом – продолжают нарушать требования. К трем часам дня во вторник, 28 апреля 2020 года, в регионе зарегистрировано 95 новых случаев нарушения карантина – причем еще с утра их было 59. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Безопасный путь» на портале «Карта жителя Нижегородской области».
Наибольшее количество нарушителей – в Нижегородском и Советском районе. Особенно велика концентрация нарушений неподалеку от площади Лядова, улицы Белинского и площади Горького. Кроме того, опасная ситуация складывается в Кузнечихе, где зарегистрировано сразу 10 свежих случаев нарушения карантина.
Что же касается Нижегородской области, там «отличились» города Дзержинск и Арзамас, где зафиксировано также по несколько нарушений сразу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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