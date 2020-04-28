Нижегородская область перевыполнила норматив по подготовке коек для больных коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T14:24:45+03:00

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В Нижегородской области перевыполнен план по разворачиванию коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. По нормативу в регионе должно было быть подготовлено 2 229 коек. Однако уже сейчас подготовлено свыше 2,6 тысяч коек. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время своего визита в Борскую ЦРБ.

- Накануне в эту больницу поступили новые аппараты ИВЛ. Среди них есть как импортные, так и российские образцы, - рассказал глава региона. – Всего здесь должно быть свыше 50 аппаратов. Мы все их проверили, как они настраиваются и подключаются.

По словам главы региона, сейчас необходимо быть готовыми к разным сценариям. Уже сейчас есть возможность для разворачивания 3 900 коек. Однако областные власти намерены ориентироваться на показатели в 4,5 – 5 тысяч коек.

Напомним, на сегодняшний день в Нижегородской области зафиксировано 1663 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Львиная доля заболевших проживает на территории самого Нижнего Новгорода. Также в тройке лидеров Павловский и Дивеевский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU