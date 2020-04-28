2020-04-28T14:10:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 28 апреля 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, в каком районе областного центра зараженных больше всего
Анастасия НАЗАРОВА
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Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 28 апреля 2020 года.Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 28 апреля 2020 года.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА
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Случаи заражения COVID-19 выявлены в 42 районах и городских округах Нижегородской области. Больше всего заболевших в областном центре - 959 человек. В пресс-службе регионального правительства рассказали, какие районы Нижнего Новгорода лидируют по количеству заболевших.

Лидером по числу заболевших все еще является Ленинский район - там диагноз подтвердился у 179 человек. На втором месте находится Нижегородский район - 168 выявленных случаев, а на третьем месте - Канавинский район с 155 заболевшими. Следом идут Советский район- 118, Автозаводский район - 105 и Приокский район - 87. Меньше всего зараженных COVID-19, по данным на 28 апреля, зафиксировано в Сормове - 91 и в Московском районе - 56.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Пробы на коронавирус верифицированы у 1663 человек. Из них 158 уже выздоровели. Всего протестированы 66025 нижегородцев. Под наблюдением врачей - 3002 человека, 72 из них самоизолированы в обсерваторе.

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

- Мы каждый день ждем цифр о подтвержденных результатах и анализируем их. Уже понятно, что серьезное увеличение заболевших в отдельные дни связано с нарушением режима повышенной готовности. Чем более ответственно вели себя люди, тем меньше показатели. Только самодисциплина способна кардинально изменить ситуацию и вывести нас на плато.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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