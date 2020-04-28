И. о. главы администрации Большеболдинского района назначена Алла Морозова

28 Апр 2020 2020-04-28T14:03:37+03:00

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Исполняющей обязанности главы Большеболдинского района назначена Алла Морозова, ранее возглавлявшая департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В ходе заседания Земского собрания депутаты приняли отставку Алексея Маракова, сложившего свои полномочия по личной инициативе, - говорится в сообщении. – Его место заняла Алла Морозова, которая ранее была заместителем главы администрации Большеболдинского района.

Надо отметить, что у Аллы Морозова уже поделилась планами по дальнейшему развитию района. По ее словам, особое внимание будет уделяться сельскохозяйственной отрасли и культурному потенциалу района.

- Большеболдинский район может стать одним из самых мощных центров производства сельскохозяйственной и экопродукции, - уверена Алла Морозова. – Главное направление развития для нашего района – это аграрный сектор. Уже сейчас Большеболжинский район занимает лидирующие позиции в России по производству сельскохозяйственной продукции. Однако нам предстоит решить еще целый ряд задач для того, чтобы повысить доходы сельхозпредприятий. Одна из основных задач – строительство современных перерабатывающих комплексов.

ИСТОЧНИК KP.RU