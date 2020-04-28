2020-04-28T13:33:33+03:00
Общество

Стоимость проезда на маршруте Т-71 снизится до 26 рублей

Обслуживать данный маршрут временно будет «Нижегородпассажиравтотранс»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В связи с большой востребованностью маршрута Т-71 у населения региональное министерство транспорта дало временное разрешение на его обслуживание «Нижегородпассажиравтотрансу». При этом стоимость проезда на этом маршруте снизится до 26 рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- «Нижегородпассажиравтотранс» предложил вывести на этот маршрут автобусы большой вместимости, что позволит пассажирам соблюдать в салоне социальную дистанцию, - говорится в сообщении. – В общей сложности, на этом маршруте будет работать 25 автобусов. В первый рейс из Сормова они будут отправляться в 4:30, а с площади Свободы – в 5:32. Последний рейс из Сормова будет уходить в 22:15, а с площади Свободы – в 22:35.

Несмотря на то, что маршрут Т-71 относится к маршрутам с нерегулируемыми тарифами, где цены устанавливает перевозчик, на время режима повышенной готовности там будут установлены те же цены, что и на муниципальных автобусах. При безналичной оплате нижегородцы должны будут заплатить за проезд 26 рублей, а при оплате наличными – 28 рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что нижегородские транспортные предприятия начали сами шить многоразовые маски для своих водителей. На сегодняшний день ими изготовлено уже свыше 2 тысяч масок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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