Коронавирус зафиксирован в 42 районах Нижегородской области

28 Апр 2020 2020-04-28T13:15:07+03:00

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По данным на 28 апреля 2020 года, коронавирусная инфекция была зафиксирована в 42 районах Нижегородской области. Общее число заболевших составило уже 1663 человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Наибольшее число заболевших – 959 человек – проживает на территории Нижнего Новгорода, - говорится в сообщении. – Также в тройке лидеров Павловский район (110 случаев) и Дивеевский район (91 случай). Большое число заболевших также фиксируется в Кстовском районе (50 случаев), в Сарове (43 случая) и в Дзержинске (40 случаев).

Напомним, за минувшие сутки на территории Нижегородской области было выявлено 89 новых случаев, а общее число заболевших увеличилось до 1663 человек. Вместе с тем, по сравнению с предыдущим днем, заметно существенное сокращение новых случаев – накануне было зафиксировано 207 новых заболевших.

- Сейчас главная задача для всех нас – это соблюдение режима самоизоляции в майские праздники, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Самоизоляция на сегодняшний день является наиболее действенной мерой защиты от распространения коронавируса. Поэтому я бы еще раз призвал всех нижегородцев воздержаться от поездок и приема гостей.

К слову, с 27 апреля ужесточены правила въезда на территорию Нижегородской области. Теперь в наш регион можно попасть только по прописке или экстренному рабочему пропуску.

ИСТОЧНИК KP.RU