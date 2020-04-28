Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом

28 Апр 2020 2020-04-28T12:14:31+03:00

Прогноз «Стабильный» отражает мнение аналитиков агентства о том, что банк сможет поддерживать текущий финансовый профиль

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Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило кредитный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом.

Эксперты S&P ожидают, что запасы капитала и ликвидности позволят Банку УРАЛСИБ противостоять давлению, связанному с замедлением экономической активности в России и нестабильностью на финансовых рынках, отмечается в релизе агентства.

Прогноз «Стабильный» отражает мнение аналитиков агентства о том, что банк сможет поддерживать текущий финансовый профиль, несмотря на ужесточение условий операционной деятельности в связи с введением в России карантинных мер и нестабильностью на финансовых рынках.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов.

ИСТОЧНИК KP.RU