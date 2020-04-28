2020-04-28T11:50:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Больше четырех тысяч протоколов составлено в отношении нижегородцев, нарушивших режим самоизоляции

Львиная доля этих протоколов составлена в отношении физических лиц
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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За период с 10 по 27 апреля в Нижегородской области составили свыше четырех тысяч протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. Большая часть из них касается физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Около трех тысяч протоколов уже направлены в суд, 194 из них рассмотрены, - говорится в сообщении. – Одновременно с этим с нижегородцами было проведено свыше 45 тысяч профилактических бесед. Сотрудники правоохранительных органов и уполномоченные должностные лица рассказывают жителям, насколько опасно выходить сейчас на улицу.

Только за минувшие сутки в регионе было проведено 417 проверок и 430 профилактических бесед. По итогам этих проверок составили 23 протокола.

- Контроль за соблюдением режима самоизоляции в Нижегородской области буде усилен, - ранее сообщил губернатор Нижегородской области. – Чтобы выйти на улицу, нижегородцы должны получить QR-код или позвонить по телефону 8-800-4444-112.

Напомним, режим самоизоляции действует в Нижегородской области с 30 марта. В соответствии с ним выходить на улицу разрешается лишь в случае крайней необходимости: чтобы сходить в ближайший магазин или аптеку, а также чтобы вынести мусор и погулять с собакой на расстоянии не более 100 метров от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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