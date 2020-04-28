2020-04-28T10:51:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Многоразовые маски начали шить для водителей нижегородских автобусов

На сегодняшний день пошито уже больше двух тысяч масок
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Из-за перебоев с поставками медицинских масок в нижегородские аптеки на транспортных предприятиях Нижнего Новгорода начали самостоятельно шить многоразовые маски из хлопчато-бумажной ткани и марли. На сегодняшний день для водителей «Нижегородэлектротранса» и «Нижегородпассажиравтотранса» сшито уже больше двух тысяч масок. Об этом сообщили в департаменте транспорта Нижнего Новгорода.

- В связи с режимом повышенной готовности все автобусы ежедневно моют и проводят дезинфекцию салона после каждого рейса, - рассказали на предприятиях. – Сейчас к обработке привлечены и кондукторы, и слесари из ремонтных зон, и мойщики. Такая же уборка и дезинфекция сейчас проводится и на нижегородском метрополитене. Там обрабатываются станции и весь подвижной состав.

По словам директора департамента транспорта Елены Лекомцевой, на предприятиях тщательно следят за использованием сотрудниками средств индивидуальных защиты.

- Сейчас все водители и кондукторы в полном объеме обеспечены масками, перчатками и антисептиками для рук, - рассказали в департаменте. – Так же мы ведем ежедневный мониторинг температуры сотрудников. В случае выявления заболевания они не допускаются к работе.

Напомним, общественный транспорт в Нижнем Новгороде, начиная с 30 марта, работает в режиме выходного дня. Такое решение было принято в связи с введением режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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