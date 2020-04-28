2020-04-28T10:49:40+03:00
Общество

Знаковые площади, бульвары и центральные улицы ожидает перезагрузка в рамках программы #Среда800

Институт развития городской среды Нижегородской области и Центр 800 запустили новый проект
Елена КАРАЛ
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Знаковые площади, бульвары и центральные улицы ожидает перезагрузка в рамках программы #Среда800. ФОТО: ИРГСНОЗнаковые площади, бульвары и центральные улицы ожидает перезагрузка в рамках программы #Среда800. ФОТО: ИРГСНО
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О старте новой программы #Среда800 к юбилею Нижнего Новгорода заявили Институт развития городской среды Нижегородской области и Центр 800. В рамках проекта запланирован масштабный перезапуск знаковых городских территорий, таких как Заречный бульвар, площади Горького и Маркина, сквер Свердлова, районные площади и бульвары, городские набережные, центральные улицы и парки.

Эта программа положит начало первому этапу реализации большой Стратегии комплексного развития городской среды Нижнего Новгорода. Ее разработкой занимается ИРГСНО. В 2020 и 2021 годах по программе #Среда800 будут благоустраиваться 33 территории.

В ходе первого этапа программы запланировано предпроектное исследование. В частности, будет проводиться анкетирование, в рамках которого все желающие смогут поделиться своим мнением и идеями касательно общественных пространств. В анкете можно написать об уникальных особенностях территории, перечислить проблемы, указать на то, что нужно обязательно сохранить, а что желательно изменить. На заполнение анкеты потребуется порядка пяти минут, а собранная информация поможет учесть мнение жителей при разработке концепций.

Их созданием для пяти городских пространств займется ИРГСНО, который также будет курировать программу и 33 проекта на всех этапах.

АНО «Центр 800», в чьи задачи входит подготовка к празднику, займется вовлечением в проект жителей, представителей экспертного сообщества, а также организует диалог с органами власти.

Список общественных пространств и полная информация о проектах будет публиковаться на сайте sreda800.ru.

Институт городской среды и АНО «Центр 800» призывает нижегородцев участвовать в предпроектном исследовании в рамках #Среда800. Программа поможет качественно изменить городскую среду и обновить облик Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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