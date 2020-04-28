Знаковые площади, бульвары и центральные улицы ожидает перезагрузка в рамках программы #Среда800
О старте новой программы #Среда800 к юбилею Нижнего Новгорода заявили Институт развития городской среды Нижегородской области и Центр 800. В рамках проекта запланирован масштабный перезапуск знаковых городских территорий, таких как Заречный бульвар, площади Горького и Маркина, сквер Свердлова, районные площади и бульвары, городские набережные, центральные улицы и парки.
Эта программа положит начало первому этапу реализации большой Стратегии комплексного развития городской среды Нижнего Новгорода. Ее разработкой занимается ИРГСНО. В 2020 и 2021 годах по программе #Среда800 будут благоустраиваться 33 территории.
В ходе первого этапа программы запланировано предпроектное исследование. В частности, будет проводиться анкетирование, в рамках которого все желающие смогут поделиться своим мнением и идеями касательно общественных пространств. В анкете можно написать об уникальных особенностях территории, перечислить проблемы, указать на то, что нужно обязательно сохранить, а что желательно изменить. На заполнение анкеты потребуется порядка пяти минут, а собранная информация поможет учесть мнение жителей при разработке концепций.
Их созданием для пяти городских пространств займется ИРГСНО, который также будет курировать программу и 33 проекта на всех этапах.
АНО «Центр 800», в чьи задачи входит подготовка к празднику, займется вовлечением в проект жителей, представителей экспертного сообщества, а также организует диалог с органами власти.
Список общественных пространств и полная информация о проектах будет публиковаться на сайте sreda800.ru.
Институт городской среды и АНО «Центр 800» призывает нижегородцев участвовать в предпроектном исследовании в рамках #Среда800. Программа поможет качественно изменить городскую среду и обновить облик Нижнего Новгорода.
ИСТОЧНИК KP.RU