28 Апр 2020 2020-04-28T07:33:14+03:00

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Из-за нехватки медицинских масок люди начинают изготавливать их сами из подручных материалов или покупать в различных онлайн-магазинах. Но эффективны ли тканевые маски?

Коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому при близких контактах, когда человек чихает или кашляет рядом, из-за чего и рекомендовано носить маски. Ткань способна задерживать капли, вылетающие во время кашля или чихания. Журнал The Lancet опубликовал обзор официальных рекомендаций по использованию медицинских масок во время пандемии COVID-19. В одном исследовании проверили эффективность масок симуляцией на манекенах и оказалось, что хирургическая маска защищает от 33% капель аэрозоля, повязанная на лицо бандана защищает от 11%, а маска из ткани - от 6% капель. Но вирусы и бактерии значительно мельче капли воды (диаметр коронавируса составляет от 50 до 200 нанометров), поэтому тканевые маски и банданы эффективны в случае защиты от пыли, но от вируса они не защищают.

Независимо от того, насколько хороши маски, они эффективны только при правильном использовании. Необходимо их правильно носить и следить ли за тем, чтобы маска оставалась сухой. Маска должна плотно прилегать к носу, подбородку и закрывать рот. Пластиковое крепление, вшитое в изделие, плотно подгоняют по форме носа до полного прилегания. Складки на маске нужно расправить и придать ей обтекаемую форму. После того, как маска зафиксирована на лице, не рекомендуется трогать ее руками. Снимать испорченную или использованную маску необходимо за ушные петельки.

Помните, что вирус может передаваться от носителей другим людям до того, как у них начнут проявляться симптомы. Ношение маски не заменит самоизоляцию дома, правила личной гигиены и другие меры общепринятые безопасности.

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»

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ИСТОЧНИК KP.RU