Специальные боксы готовы для пациентов с подозрением на COVID-19 в сосудистом центре Нижнего Новгорода

27 Апр 2020 2020-04-27T21:01:05+03:00

Специальные боксы готовы для пациентов с подозрением на COVID-19 в сосудистом центре в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Они необходимы больным с сердечно-сосудистыми патологиями, у которых подозревают коронавирус

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Специальные боксы для пациентов с подозрением на коронавирус подготовили сотрудники регионального сосудистого центра №1, созданного на базе ГКБ №13 в Нижнем Новгороде. Как сообщил руководитель центра Максим Вереш, обсервационные боксы развернуты в приемном отделении.

- Туда направляются экстренные пациенты с сердечно-сосудистыми патологиями, у которых при этом есть подозрение на инфекционное заболевание, в том числе COVID-19. Так как экстренная помощь по основному профилю таким пациентам нужна незамедлительно, их изолируют в специализированном боксе, где они и продолжат лечение в случае, если сопутствующий диагноз подтвердится, - пояснил Максим Вереш.

Он также отметил, что в существующей эпидемиологической ситуации, пациентам с заболеваниями сердца продолжают оказывать экстренную помощь в полном объеме. Это возможно благодаря работе двух региональных сосудистых центров, один из которых работает при городской клинической больнице №13, а второй - при областной клинической больнице им. Семашко. Помощь также оказывают 16 первичных сосудистых центров.

Если в первом квартале прошлого года из последних были переведены около 530 больных для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, то в 2020-м их количество достигло почти 600.

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ИСТОЧНИК KP.RU