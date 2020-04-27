Нижегородские предприниматели получат отсрочку арендной платы за муниципальное и государственное имущество

27 Апр 2020 2020-04-27T20:35:15+03:00

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Отсрочку отчислений по арендной плате за государственное и муниципальное имущество получили 2299 нижегородских предпринимателей. Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, поддержку бизнесменам поручил оказать глава региона Глеб Никитин.

Отсрочка предоставлена автоматически, никаких дополнительных заявлений от предпринимателей не требуется. Как отметил Андрей Саносян, мера поддержки начала действовать для 1747 нижегородских компаний. Срок арендной платы перенесен также для 552 предпринимателей, арендующих муниципальное имущество.

- Отсрочка уплаты аренды – только одна из мер поддержки регионального бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции. Есть и другие инструменты: беспроцентные кредиты на выплату зарплат, безвозмездная финансовая помощь из федерального и регионального бюджетов, в том числе на оплату услуг ЖКХ, - подчеркнул заместитель губернатора.

По словам Андрея Саносяна, перенос сроков уплаты поможет предприятиям справиться с последствиями ограничений из-за коронавируса. Он также сообщил, что сейчас прорабатывается механизм, который позволит снизить стоимость арендной платы для предпринимателей, включая владельцев складских помещений и торговых центров.

ИСТОЧНИК KP.RU