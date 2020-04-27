Порядка 300 тысяч нижегородцев поучаствовали в онлайн-акции «Библионочь»

27 Апр 2020 2020-04-27T17:36:09+03:00

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Порядка 300 000 человек поучаствовали в акции «Библионочь. Память нашей Победы». Всероссийское мероприятие впервые прошло в онлайн-формате на базе Нижегородской областной универсальной научной библиотеки имени Ленина и детской библиотеки имени Мавриной. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Культурно-просветительская программа «Библионочи» включала интеллектуальные викторины, языковые и творческие мастер-классы, экскурсии, виртуальные презентации и другие события.

Основной блок мероприятий в этом году был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В частности, прошла фотовыставка защитников и жителей блокадного Ленинграда «У подвига есть имя и лицо».

Кроме того, библиотека имени Ленина провела презентацию электронных коллекций «Юные горьковчане в годы Великой Отечественной войны» . Многие материалы готовились на основе газетных статей военных лет, которые были оцифрованы в рамках нацпроекта «Культура».

Более 50 000 гостей смогли побывать на онлайн-экскурсии по уникальному зданию бывшего дворянского института на улице Варварской. Во время виртуального путешествия участники «Библионочи» узнали об истории библиотеки с момента создания и до наших дней.

Гостям также рассказали, как жили и писали знаменитые русские поэты и писатели в дни изоляции. Кроме того, гости поучаствовали в викторинах разной сложности и в мастер-классах.

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ИСТОЧНИК KP.RU