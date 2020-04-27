Завершен капремонт филиала детской поликлиники №19 в Нижнем Новгороде

27 Апр 2020 2020-04-27T16:23:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Завершился капремонт филиала детской поликлиники №19 в Нижнем Новгороде. Обновлены фасад здания, входная группа и помещения, сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам главного врача поликлиники Ольги Буровой, здание 1970 года постройки не ремонтировалось более полувека - с момента ввода в эксплуатацию. Восстановительные работы стали возможны благодаря включению его в региональную программу капремонтов медучреждений, разработанную по поручению губернатора Глеба Никитина.

Сейчас отремонтированы и оборудованы кабинеты врачей, работает многофункциональный call-центр, где уже трудится шесть операторов. Как отметила главврач, специально для этого центра, который рассчитан на 10 специалистов, закуплены новые комплекты телефонной гарнитуры. Аппаратура освободила руки операторов и увеличила их работоспособность в 1,7 раза.

- Наличие call-центра в амбулаторном звене является одним из принципов бережливого производства, так как позволяет существенно сократить время дозвона пациентов в поликлинику. Для операторов разработаны специальные СОПы - стандартные операционные процедуры, предусматривающие алгоритм работы с пациентом, - рассказала Ольга Бурова. - Кроме того, запись телефонных разговоров и усиленный контроль на всех уровнях за точностью и оперативностью предоставляемой пациентам информации позволяют повысить удовлетворенность населения в получении услуг.

Большое внимание в медучреждении уделяется офтальмологическим услугам. Как пояснила главврач, в Канавинском районе количество людей с патологией органов зрения превышает 6000 человек. Поэтому есть запрос на открытие специального кабинета.

- Необходимость открытия единственного в районе кабинета охраны зрения, оснащенного современным оборудованием, очевидна. Мы уже подали заявки на приобретение новейшего офтальмологического оборудования, - пояснила Ольга Бурова.

Она также сообщила, что в 2020 году в поликлинике будет выполнен монтаж структурированной кабельной сети. Благодаря этому будет создана единая система сетевых устройств, объединяющая call-центр, электронную очередь, связь и электронную медицинскую карту. Внедрение последней позволит увеличить время общения пациентов с врачами и оперативно обрабатывать любую информацию о результатах обследований и поставленных диагнозах.

В этом году капремонт ожидает еще два подразделения поликлиники. Уже готова проектно-сметная документация.

ИСТОЧНИК KP.RU