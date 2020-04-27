2020-04-27T15:11:19+03:00
Общество

Готовим с детьми в период самоизоляции: как пробудить интерес и какое блюдо выбрать

Чтобы заинтересовать ребенка приготовлением пищи, недостаточно просто рассказывать и показывать ему
Валерия ГРОМОВА
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Вынужденная самоизоляция – время, которое можно провести с пользой, просто начиная готовить вместе с детьми, это объединяет и сближает семью, а результат всем придется по вкусу.

Чтобы заинтересовать ребенка приготовлением пищи, недостаточно просто рассказывать и показывать ему. Процесс обучение должен происходить в форме игры - ребенок не только заинтересуется процессом готовки, но и лучше усвоит информацию.

Как пробудить интерес?

-Начать готовить с ребенком то, что интересно именно ему. Сделать вместе его любимые сырники, макароны с сыром или котлетки. Постепенно добавлять в меню блюда из незнакомых продуктов и пробовать их во время приготовления. Таким образом ребенок откроет для себя новые вкусы и пристрастится к здоровой пище.

-Дети всегда полны готовности сделать что-то приятное для горячо любимых родных. Они с радостью помогут приготовить красивый бутерброд для папы, помыть фрукты для бабушки или собрать полезный салат для мамы.

-Лучший способ приобщить ребенка к приготовлению пищи — предоставить самостоятельность. Например, для определенного блюда разрешить ему составить список продуктов, найти их в магазине и положить в тележку, конечно, под неусыпным контролем родителей. Периодически нужно готовить завтрак или обед по рецептам, которые выберет ребенок из поваренной книги или кулинарных сайтов.

Прежде чем приступать к совместному кулинарному творчеству, родители обязательно должны просветить ребенка по поводу техники безопасности. Рассказать для чего существуют прихватки и рукавички, почему с ножом нужно обращаться аккуратно, как пользоваться микроволновкой и пр.

Ножи и бытовую технику можно осваивать после 6 лет. Пусть для начала это будет безопасный столовый нож с округлым концом и зубцами по острому краю.

Надо помнить, что ребенок именно в семье приобретает свои пищевые привычки. Именно дома малыш узнает, какой должна быть еда, что значит «вкусно» или «невкусно».

Полезной и вкусной Вам самоизоляции!

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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