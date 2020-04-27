2020-04-27T14:49:35+03:00
Общество

Минтранс проверил заполняемость автобусов в Нижнем Новгороде

Рейд прошел в Сормовском и Московском районах
Юлия ИСАЕВА
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Сотрудники министерства транспорта Нижегородской области проверили, насколько заполнены салоны автобусов в столице Приволжья утром в понедельник, 27 апреля. Рейд прошел в Сормовском и Московском районах в связи с отменой маршрута Т-71.

По словам исполняющего обязанности замминистра Артема Бафанова, с 7 и до 9 часов утра не было обнаружено ни одного автобуса Т-71. Перевозчик перестал выходить на маршрут после того, как получил запрет.

Выяснилось, что салоны муниципальных автобусов, дублирующих этот маршрут, заполнены примерно наполовину.

Напомним, «Нижегородпассажиравтотранс» с 28 апреля увеличивает количество автобусов на маршрутах А-8, А-35, А-90 и А-95.

Ранее мы сообщали, что маршрут Т-67, ранее отмененный из-за нарушения эпидемиологических требований, возобновит работу. Повторная проверка показала, что перевозчик устранил недочеты: в автобусах проводится санитарная обработка, водители получили медицинские маски, закуплены дезинфицирующие средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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