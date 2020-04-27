17 нижегородцев вернулись домой из Бангкока и Дубая

27 Апр 2020 2020-04-27T14:25:43+03:00

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Еще 17 жителей Нижегородской области удалось вернуть на родину из других стран. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, пять человек прилетели из Дубая и 12 – из Бангкока.

Самолеты приземлились в Уфе и Самары. Власти уже организовали возвращение туристов в Нижегородскую область. Им предстоит провести две недели на карантине.

- Уже прибыли в областной центр пять нижегородцев, прилетевших вчера вечером в Уфу из Дубая. К вечеру мы ждем группу из 12 человек, вернувшуюся сегодня утром из Бангкока, они сейчас едут на автобусе из Самары в Нижний Новгород, - уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Пассажиры поблагодарили правительство за оказанную помощь и возможность вернуться домой.

- После приземления в Самаре мы переместились в комфортабельный автобус, в котором нам предстоит проехать 700 км до Нижнего Новгорода. В автобусе есть все необходимое: питьевая вода, питание. Хочу выразить огромную благодарность правительству Нижегородской области и лично Глебу Сергеевичу Никитину. Он - человек дела! Мы долгое время сидели в неизвестности в Бангкоке и не предполагали, когда сможем вылететь. А сейчас мы уже едем домой, - поделился нижегородец Александр Алексеев.

Напомним, накануне 34 жителя Нижегородской области вернулись на родину из Индонезии, еще 30 - из Индии. Они также отправлены на карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU