11 килограммов некачественного хлеба сняли с продажи в Нижегородской области
За первый квартал 2020 года в Центре гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области и его филиалах было исследовано 302 пробы хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий, изготавливаемых на предприятиях региона. В ходе проверки были выявлены нарушения.
Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, часть изделий не соответствовали требованиям нормативов по санитарно-химическим и физико-химическим показателям. В связи с этим к административной ответственности были привлечены 14 лиц, которые заплатят штрафы на сумму около 232 тысяч рублей.
11 килограммов некачественных хлебобулочных изделий было снято с реализации.
Специалисты напомнили, что оставить запись в книге жалоб и предложений магазина может каждый нижегородец, которого не устраивает качество продукции. Если продавец не удовлетворил претензию, значит, стоит обратиться в Роспотребнадзор. Ситуация по обеспечению качества и безопасности хлебобулочных изделий остается на контроле ведомства.
ВАЖНО
Как правильно выбрать хлеб в магазине?
Необходимо в первую очередь обратить внимание на внешний вид изделия. Следует выбирать буханку с ровной поверхностью корочки, без трещин. Ржаной хлеб должен иметь темно-коричневую корку, а пшеничный – золотистую. Хлеб не должен быть пригоревшим или содержать посторонних образований, например, черного нагара. Этикетка должна содержать информацию о названии и составе пищевого продукта, дате изготовления, сроке реализации.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту: kpnn@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU