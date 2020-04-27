11 килограммов некачественного хлеба сняли с продажи в Нижегородской области

27 Апр 2020 2020-04-27T13:42:03+03:00

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За первый квартал 2020 года в Центре гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области и его филиалах было исследовано 302 пробы хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий, изготавливаемых на предприятиях региона. В ходе проверки были выявлены нарушения.

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, часть изделий не соответствовали требованиям нормативов по санитарно-химическим и физико-химическим показателям. В связи с этим к административной ответственности были привлечены 14 лиц, которые заплатят штрафы на сумму около 232 тысяч рублей.

11 килограммов некачественных хлебобулочных изделий было снято с реализации.

Специалисты напомнили, что оставить запись в книге жалоб и предложений магазина может каждый нижегородец, которого не устраивает качество продукции. Если продавец не удовлетворил претензию, значит, стоит обратиться в Роспотребнадзор. Ситуация по обеспечению качества и безопасности хлебобулочных изделий остается на контроле ведомства.

ВАЖНО

Как правильно выбрать хлеб в магазине?

Необходимо в первую очередь обратить внимание на внешний вид изделия. Следует выбирать буханку с ровной поверхностью корочки, без трещин. Ржаной хлеб должен иметь темно-коричневую корку, а пшеничный – золотистую. Хлеб не должен быть пригоревшим или содержать посторонних образований, например, черного нагара. Этикетка должна содержать информацию о названии и составе пищевого продукта, дате изготовления, сроке реализации.

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ИСТОЧНИК KP.RU