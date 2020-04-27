Обработка нижегородских парков и скверов от клещей завершится на этой неделе

27 Апр 2020 2020-04-27T11:31:22+03:00

Общая площадь акарицидной обработки в этом году составит более 940 га

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В Нижнем Новгороде продолжается обработка парков, скверов, бульваров, лесопарковых зон и кладбищ от клещей. Как сообщает пресс-служба мэрии, в этом году планируется охватить более 940 га территорий.

В Автозаводском парке работы уже завершены. До 30 апреля на территории района будет обработано еще 21 общественное пространство. В Канавине специалисты опрыскали уже 4,2 га, в Ленинском районе – 5 га, в Московском осталось обработать около 7 га.

Также обработано 30 га территории Сормовского парка и 12 га общественных пространств в районе. В Нижегородском районе опрысканы 19 мест, остались только сквер имени Горького и парк Кулибина.

До конца недели в Приокском парке от клещей будут обработаны 52 га территории, а в Советском районе все акарицидные работы уже выполнены на 100%.

Также противоклещевая обработка проводиться на территории муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода и на территории городских лесов. Кроме того, в парковых зонах проходит дератизация — обработка против грызунов.

ВАЖНО

Как обезопасить себя от встречи с клещами?

1. Надевайте плотную одежду при посещении лесов и «зеленых» зон;

2. Не отдыхайте в затененных местах с высокой травой;

3. При выборе места стоянки или ночевки на природе выбирайте сухие места с песчаной почвой или без травы;

4. Используйте вещества, отпугивающие клещей (репелленты), которые можно приобрести в любой аптеке или супермаркете;

5. Каждые 10-15 минут осматривайте себя и своих спутников на наличие клещей, обращая особое внимание на швы и воротник;

6. В случае присасывания клеща обратитесь за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства или временного пребывания.

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ИСТОЧНИК KP.RU