Волонтеры высадили «Сад памяти» в Лысковском районе в преддверии Дня победы

27 Апр 2020 2020-04-27T11:13:13+03:00

Почти 700 тысяч деревьев будут посажены в Нижегородской области

Изменить размер текста: A A

Первые посадки деревьев в память о героях Великой отечественной войны состоялись в Нижегородской области в минувшую субботу, 25 апреля. Работы проводились в Лысковском районе в рамках международной акции «Сад памяти», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Волонтеры и лесники высадили на четырех гектарах порядка 20 тысяч сеянцев сосны. А организаторами выступили Нижегородское отделение всероссийского движения «Волонтеры победы» и департамент лесного хозяйства региона.

- Мы включились в этот важный проект в юбилейный Год памяти и славы. Сегодня мы не просто посадили лес, а внесли свой вклад в увековечивание памяти о героях войны, – рассказала руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Высадка проводилась с соблюдением всех мер безопасности. Как отметил лесничий Лысковского района Валерий Дельфинов, проект «Сад памяти» имеет большое значение не только для жителей, но и для работников лесничества.

Напомним, в преддверии 75-летия победы в ВОВ акция «Сад Памяти» проводится в особом формате. Находясь на самоизоляции, дети могут нарисовать дерево или смастерить поделку и поделиться фотографиями своих работ в социальных сетях с хештегом #СадПамятиДома, #СадПамятиНижегородскаяобласть.

Если вы проживаете в частном доме или на даче, можете посадить дерево на своем участке и тоже выложить фото с такими же хештегами. Кроме того, на официальном сайте акции https://садпамяти2020.рф/ можно нанести посаженное дерево на интерактивную карту.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту: kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU