Нижегородким медикам раздадут защитные костюмы, как у врачей московской Коммунарки
Часть защитных масок и костюмов из крупной партии, закупленной местными властями, прибыла в Нижний Новгород. В первую очередь средства индивидуальной защиты отправят в больницы, в которых лежат пациенты с коронавирусом.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, прибывшие костюмы и маски такого же качества, как у врачей больницы в Коммунарке, куда госпитализируют большинство заразившихся COVID-19 в Москве.
- Всего 750 тысяч масок и 50 тысяч костюмов типа «Тайвек» (в таких работают в московской Коммунарке). Также маски получат правоохранительные органы и организации, работники которых постоянно контактируют с другими людьми, - сообщил глава региона в своем Инстаграме.
При этом чиновник добавил, что часть партии отправится в розничную продажу в госаптеки по цене от 12 до 27 рублей.
- Это, конечно, не единственная наша закупка. Ждем целый Боинг на следующей неделе. Внутри региона также налажено производство средств индивидуальной защиты. В среднем за сутки область производит 80 тысяч штук медицинских одноразовых масок, три тысячи костюмов инфекциониста, одна-две тысячи одноразовых халатов и одна-две тысячи защитных экранов, которые так сейчас необходимы врачам и идут в медицинские учреждения, - заключил Глеб Никитин.
Сообщалось, что с 27 апреля въехать на территорию Нижегородской области можно будет только по прописке и экстренным рабочим пропускам. Такое решение принято после того, как в Серафимо-Дивеевском женском монастыре был обнаружен новый очаг заболевания - там COVID-19 заболели сразу 48 монахинь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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