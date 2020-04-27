2020-04-27T11:01:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Нижегородким медикам раздадут защитные костюмы, как у врачей московской Коммунарки

На следующей неделе в регион прилетит целый Боинг со средствами индивидуальной защиты
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото: https://www.instagram.com/gsnikitin/Фото: https://www.instagram.com/gsnikitin/
Изменить размер текста:

Часть защитных масок и костюмов из крупной партии, закупленной местными властями, прибыла в Нижний Новгород. В первую очередь средства индивидуальной защиты отправят в больницы, в которых лежат пациенты с коронавирусом.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, прибывшие костюмы и маски такого же качества, как у врачей больницы в Коммунарке, куда госпитализируют большинство заразившихся COVID-19 в Москве.

- Всего 750 тысяч масок и 50 тысяч костюмов типа «Тайвек» (в таких работают в московской Коммунарке). Также маски получат правоохранительные органы и организации, работники которых постоянно контактируют с другими людьми, - сообщил глава региона в своем Инстаграме.

При этом чиновник добавил, что часть партии отправится в розничную продажу в госаптеки по цене от 12 до 27 рублей.

- Это, конечно, не единственная наша закупка. Ждем целый Боинг на следующей неделе. Внутри региона также налажено производство средств индивидуальной защиты. В среднем за сутки область производит 80 тысяч штук медицинских одноразовых масок, три тысячи костюмов инфекциониста, одна-две тысячи одноразовых халатов и одна-две тысячи защитных экранов, которые так сейчас необходимы врачам и идут в медицинские учреждения, - заключил Глеб Никитин.

Сообщалось, что с 27 апреля въехать на территорию Нижегородской области можно будет только по прописке и экстренным рабочим пропускам. Такое решение принято после того, как в Серафимо-Дивеевском женском монастыре был обнаружен новый очаг заболевания - там COVID-19 заболели сразу 48 монахинь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волонтеры высадили «Сад памяти» в Лысковском районе в преддверии Дня победы
Нижегородким медикам раздадут защитные костюмы, как у врачей московской Коммунарки
Ямочный ремонт дорог стартовал в Дзержинске
Еще 21 нарушителя режима самоизоляции поймали в Нижегородской области 26 апреля
Обновленная Конституция призвана законодательно закрепить в обществе гуманное отношение к животным
Почти 63,5 тысячи человек проверились на коронавирус в Нижегородской области
Последние дни апреля в Нижнем Новгороде будут прохладными и дождливыми
Еще 30 жителей Нижегородской области вернулись домой из Индии
Гиподинамия во время дистанционной работы: основные симптомы и как бороться
34 нижегородца вернулись в Нижний Новгород из Индонезии
В ПФО продолжается песенный марафон «Наш День Победы»
«Неваляшки в маске»: Нижегородские мастера стали выпускать «коронавирусных матрешек»
Свыше 3,5 тысяч протоколов составлено в Нижегородской области в отношении нарушителей режима самоизоляции
Медики рассказали, чем опасен коронавирус для пожилых людей
В Нижегородскую область поступило 750 тысяч масок и 50 тысяч защитных костюмов
Физическая активность детей на самоизоляции: как и какие упражнения делать
Советы по ведению здорового образа жизни для людей в возрасте 65 лет и старше
Дмитрий Панкратов: «Не бойтесь пропустить заполненную маршрутку, за ней скоро придет следующая»
НПАТ увеличит количество автобусов в часы пик
Первый случай COVID-19 подтвердился в Большеболдинском районе
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 25 апреля 2020 года составило 109 человек
Более 3,4 тысячи протоколов за нарушение самоизоляции было составлено в Нижегородской области за две недели
Сотрудникам нижегородских салонов красоты предложили помогать медикам в борьбе с коронавирусом
Песенный марафон ПФО «Наш День победы» стартовал в Мордовии