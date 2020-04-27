2020-04-27T10:50:21+03:00
Общество

Ямочный ремонт дорог стартовал в Дзержинске

План работ составлен с учетом мониторинга мнения жителей
Юлия ИСАЕВА
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Дорожные компании приступили к выполнению ямочного ремонта и нанесению разметки на центральных улицах Дзержинска. Как сообщает пресс-служба облправительства, в первую очередь работы будут проведены на проспекте Ленина и других участках, по которым традиционного проходит Бессмертный полк и празднуется День победы.

Несмотря на то, что массовые мероприятия отменены из-за коронавируса, благоустройство проезжих частей все равно проводится.

Рабочие начали с ликвидации дефектов асфальта на улице Кирова. В ближайшее время будет выполнен капремонт, запланированный в рамках городских и региональных программ. План проведения разрабатывался с учетом состояния дорог и обращений местных жителей.

КОНКРЕТНО

В этом году в Дзержинске полностью отремонтируют семь участков:

- улицу Грибоедова (от площади Ленина до площади Привокзальной);

- улицу Пирогова (от площади Маяковского до улицы Новомосковской);

- улицу Маяковского (от площади Маяковского до площади Ленина);

- улицу Терешковой (от проспекта Ильяшевича до улицы Удриса);

- улицу Пушкинская (от бульвара Химиков до проспекта Свердлова);

- переулок Жуковского (от проспекта Ленина до проспекта Дзержинского);

- проспект Ленинского Комсомола (от улицы Красноармейской до улицы Терешковой).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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