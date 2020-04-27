Еще 21 нарушителя режима самоизоляции поймали в Нижегородской области 26 апреля

27 Апр 2020 2020-04-27T10:09:11+03:00

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В минувшее воскресенье, 26 апреля 2020 года, в Нижегородской области было проведено более 470 проверок соблюдения гражданами режима всеобщей самоизоляции. Органы исполнительной власти составили 21 протокол в отношении нарушителей, еще в 335 случаях ограничились профилактическими беседами.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, всего с 10 по 26 апреля на территории региона было составлено 3 829 протоколов, 2 053 из которых отправлены в суд, а по 193 уже вынесены решения.

Кроме того, сотрудники полиции и органы власти провели более 42 тысяч бесед с гражданами, в ходе которых объяснили им, насколько опасным может быть нарушение режима повышенной готовности.

Напомним, чтобы подтвердить необходимость выхода из дома, нижегородцы должны оформить специальный QR-код на сайте «Карта жителя Нижегородской области» или обратиться по телефону 8-800-4444-112. Это касается и граждан, которые работают.

КОМПЕТЕНТНО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

- Те, кто сознательно нарушают установленные нормы и правила, подвергают риску жизни своих сограждан. Предпринимаются меры для того, чтобы поддержать пострадавшие отрасли экономики, но эти усилия будут бессмысленными без общего понимания серьезности ситуации. Мы ведем тотальную проверку как граждан, находящихся на улицах, так и работающих предприятий. Возникнут нарушения – последуют штрафы или аннулирование подтверждений на право вести деятельность в нерабочие дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU