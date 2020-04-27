Обновленная Конституция призвана законодательно закрепить в обществе гуманное отношение к животным

27 Апр 2020 2020-04-27T09:48:07+03:00

Владимир Гройсман называет это решение «революционным шагом, о котором совсем недавно нельзя было даже мечтать»

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В обновленной Конституции РФ впервые обозначена тема защиты животных. В поправке к статье 114 прописано, что правительство России обязано формировать в обществе ответственное отношение к животным.

Директор благотворительного фонда «Сострадание-НН», руководитель компании «Зоозащита-НН» Владимир Гройсман называет это решение «революционным шагом, о котором совсем недавно нельзя было даже мечтать».

- Россия стала второй страной в мире после Германии, закрепившей права животных в Конституции. И нынешнее решение власти подтверждает: мы в этом направлении движемся быстрыми темпами, относимся к актуальной теме серьезно, мыслим глобально. В Нижегородской области закон о гуманном обращении с животными работает с 2013 года, у нашего региона сейчас перенимают опыт другие субъекты федерации, - говорит Владимир Гройсман.

Благотворитель и зоозащитник напомнил, что на федеральном уровне закон №498 «Об ответственном обращении с животными» был принят в конце 2018-го и вступил в действие в 2020 году.

- Включение этих норм в Конституцию – логичный шаг, который позволит культивировать в нашем обществе гуманное отношение к животным. Каждый должен понимать: животное имеет свои права, оно чувствует боль, испытывает эмоции. Изменение законодательной базы в России позволит формировать правильное отношение к животным, в том числе у детей и молодежи, - добавляет Гройсман.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, региональный координатор проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» Андрей Тарасов напоминает, что правительство Нижегородской области совместно с НРО партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Чистая страна» проводит большую работу по защите животных.

- В Нижнем Новгороде открыт приют для бездомных животных и ветеринарный госпиталь с уникальным оборудованием. Также организована вакцинация безнадзорных собак против бешенства. Так, за 2019 год было вакцинировано более 5 тысяч животных, - рассказывает Андрей Тарасов.

- Безответственное отношение к животным – одна из острых проблем современного общества», - обращает внимание депутат Арзамасской городской Думы, член Регионального политического совета ВПП «Единая Россия» Константин Аргентов. – Сотни кошек и собак ежедневно оказываются на улице, создавая угрозу для самих же людей. Для Арзамаса эта проблема также очень актуальна, несмотря на то, что мы пытаемся ее решать: уже начали строительство приюта. Для решения этого вопроса в масштабах всей страны необходимы фундаментальные меры на законодательном уровне.

По мнению Константина Аргентова, тезис о формировании в обществе ответственного отношения к животным должен дать основу для создания новой законодательной базы. «Отношение к животным – один из показателей развития общества. Раз мы к этому пришли, значит, мы на правильном пути», - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU