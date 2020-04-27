2020-04-27T09:33:38+03:00
Общество

Почти 63,5 тысячи человек проверились на коронавирус в Нижегородской области

По количеству исследований наш регион занимает первое место в ПФО
Юлия ИСАЕВА
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По данным на утро 27 апреля 2020 года, тестирование на коронавирус в Нижегородской области прошли 63 495 человек. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, недавно к лабораториям, в которых проводятся исследования, присоединилась и инфекционная клиническая больница №2.

Также сдать анализы на вирус можно в Центре гигиены и эпидемиологии, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии имени академика Блохиной, ГБУЗ Нижегородской области «НОЦ СПИД», Приволжском медуниверситете, Приволжском окружном медцентре, Областном клиническом противотуберкулезном диспансере, а также в Центре гигиены и эпидемиологии №50.

За последние сутки в Нижегородской области было протестировано более 1,6 тысячи человек. Кстати, по количеству проведенных исследований наш регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

Как подчеркнул губернатор Глеб Никитин, объем тестирования увеличивается с каждым днем для того, чтобы ситуация с распространением коронавируса была под контролем.

- По-прежнему на особом контроле состояние здоровья тех людей, которые относятся к группе риска: это контактировавшие с зараженными и приехавшие из регионов с высоким уровнем заболеваемости, - добавил глава Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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