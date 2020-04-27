2020-04-27T08:43:15+03:00
Общество

Последние дни апреля в Нижнем Новгороде будут прохладными и дождливыми

Воздух начнет прогреваться ближе к праздникам
Валерия ГРОМОВА
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Уже не первую неделю в Нижегородской области царит прохладная и пасмурная погода. Солнце радует лишь изредка, и ближайшая неделя не станет исключением – последние дни апреля будут дождливыми и серыми.

Синоптики прогнозируют осадки уже с самого утра понедельника. Температура воздуха в течение дня составит около +5 градусов, которая будет ощущаться ниже из-за сильного северо-западного ветра.

Дождь будет лить в ночь на вторник, 28 апреля. Ветер продолжит усиливаться, его скорость достигнет шести метров в секунду. После обеда осадков не ожидается, небо будет облачным с небольшими прояснениями. К ночи ветер стихнет, тучи рассеются, а столбики термометров упадут до нуля.

В среду, 29 апреля, в течение всего дня будет лить дождь. Днем температура воздуха будет колебаться в районе +8 градусов, а ночью – в районе +5 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное и ускорится до пяти метров в секунду.

Последний день апреля тоже будет дождливым и пасмурным. Столбики термометров не поднимутся выше +9 градусов в дневные часы, а ветер постоянно будет меняться с восточного на западный.

В пятницу, 1 мая, дожди продолжатся. Воздух прогреется до +12, ветер стихнет. Ночью потеплеет до +7. Предстоящие праздники обещают быть еще более теплыми, но все равно дождилвыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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