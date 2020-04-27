2020-04-27T08:05:51+03:00
Общество

Еще 30 жителей Нижегородской области вернулись домой из Индии

Рейс из Гоа приземлился в столице Приволья накануне
Юлия ИСАЕВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской областиФото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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Правительство Нижегородской области продолжает возвращать граждан из разных стран мира. Минувшей ночью в приволжской столице приземлился рейс из Гоа, на борту которого находились 30 жителей нашего региона и еще 21 человек из других субъектов России.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией пассажиров, проживающих на территории региона, отправят на двухнедельный карантин, а остальных доставят в обсерватор, откуда с соблюдением всех санитарных требований начнут перевозить домой.

- Мы благодарны правительству России за то, что этот долгий полет завершился для наших жителей посадкой в родном аэропорту, - отметил Глеб Никитин.

Ранее мы сообщали, что 34 нижегородца вернулись на родину из Индонезии. Самолет приземлился в Самаре, а оттуда группу из нашего региона привезли на автобусе.

Нижегородское правительство продолжает держать на контроле возвращение нижегородцев из стран Юго-Восточной Азии, Европы и Африки. Уже в ближайшее время они будут возвращены домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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