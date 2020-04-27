Гиподинамия во время дистанционной работы: основные симптомы и как бороться
В связи с распространением коронавирусной инфекции по всему миру многие работодатели переводят всех своих сотрудников на дистанционную работу. Люди много времени проводят сидя за компьютером, телевизором, снижается двигательная активность, в связи с этими увеличивается риск появления симптомов гиподинамии.
Гиподинамия – это патологическое состояние, которое характеризуется нарушением большого числа функций организма (дыхания, пищеварения, кровообращения, опорно-двигательного аппарата) при ограничении физической активности, снижении силы сокращения мышц.
Основными симптомами гиподинамии являются:
1. Бессонница.
2. Снижение физической активности.
3. Снижение работоспособности.
4. Головные боли.
5. Частые переломы.
6. Избыточная масса тела и ожирение.
7. Нестабильное эмоциональное состояние, депрессии.
8. Учащенное сердцебиение.
9. Расстройства аппетита.
Самая лучшая профилактика гиподинамии – это движение, физическая активность. Можно делать утреннюю зарядку, но если вы ведёте сидячий образ жизни, работаете за столом, этого будет недостаточно. В таком случае следует раз в 2-3 часа делать 10-15 минутную разминку. Можно купить домой тренажер, это может быть беговая дорожка, степпер, велотренажер, скамья для пресса или скакалка, эспандер, гантели и они принесут существенную пользу вашему организму. В период самоизоляции существует огромное количество онлайн-площадок для занятий фитнесом дома и бесплатно (youtube, вебинары, онлайн-занятия на различных сайтах), где профессиональные тренеры помогут вам держать себя в тонусе. Занимайтесь йогой, танцами, кардиоупражнениями. Выбирайте занятие по душе и будьте активными. При наличии хронических заболеваний не забудьте проконсультироваться со своим лечащим врачом.
Помните: «Движение – это жизнь».
ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»
ИСТОЧНИК KP.RU