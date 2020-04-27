Гиподинамия во время дистанционной работы: основные симптомы и как бороться

27 Апр 2020 2020-04-27T07:42:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с распространением коронавирусной инфекции по всему миру многие работодатели переводят всех своих сотрудников на дистанционную работу. Люди много времени проводят сидя за компьютером, телевизором, снижается двигательная активность, в связи с этими увеличивается риск появления симптомов гиподинамии.

Гиподинамия – это патологическое состояние, которое характеризуется нарушением большого числа функций организма (дыхания, пищеварения, кровообращения, опорно-двигательного аппарата) при ограничении физической активности, снижении силы сокращения мышц.

Основными симптомами гиподинамии являются:

1. Бессонница.

2. Снижение физической активности.

3. Снижение работоспособности.

4. Головные боли.

5. Частые переломы.

6. Избыточная масса тела и ожирение.

7. Нестабильное эмоциональное состояние, депрессии.

8. Учащенное сердцебиение.

9. Расстройства аппетита.

Самая лучшая профилактика гиподинамии – это движение, физическая активность. Можно делать утреннюю зарядку, но если вы ведёте сидячий образ жизни, работаете за столом, этого будет недостаточно. В таком случае следует раз в 2-3 часа делать 10-15 минутную разминку. Можно купить домой тренажер, это может быть беговая дорожка, степпер, велотренажер, скамья для пресса или скакалка, эспандер, гантели и они принесут существенную пользу вашему организму. В период самоизоляции существует огромное количество онлайн-площадок для занятий фитнесом дома и бесплатно (youtube, вебинары, онлайн-занятия на различных сайтах), где профессиональные тренеры помогут вам держать себя в тонусе. Занимайтесь йогой, танцами, кардиоупражнениями. Выбирайте занятие по душе и будьте активными. При наличии хронических заболеваний не забудьте проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Помните: «Движение – это жизнь».

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»

Вконтакте

Инстаграм

ИСТОЧНИК KP.RU