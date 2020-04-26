34 нижегородца вернулись в Нижний Новгород из Индонезии

26 Апр 2020 2020-04-26T22:04:04+03:00

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Сразу 34 нижегородца сегодня вернулись в Нижегородскую область из Индонезии. Среди них были жители разных городов нашей области. Теперь им всем предстоит двухнедельный карантин. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Сегодня группа нашей области прилетела в Самару, откуда их автобусом привезли в Нижний Новгород, - рассказал Глеб Никитин. – Вывезти нижегородских туристов удалось после совместной работы с федеральными ведомствами. Благодаря достигнутым договоренностям нам удалось вывезти нижегородцев из различных стран. Поэтому мы благодарны правительству России и российским посольствам за оказанное содействие в этом вопросе.

В свою очередь, вернувшиеся из Индонезии нижегородцы записали видеообращение в адрес регионального правительства.

- Все это время правительство постоянно поддерживало с нами связь, - рассказывает нижегородка Александра Кузнецова. – Нам полностью обеспечили перелет, встретили нас в Самаре и помогли добраться до Нижнего Новгорода. При этом в пути нас снабдили масками, едой и водой. Все было организовано очень четко и качественно.

К слову, сейчас региональное правительство держит на контроле возвращение нижегородцев из стран Юго-Восточной Азии, Европы и Африки. Уже в ближайшее время состоится несколько рейсов, благодаря которым нижегородцы смогут вернуться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU