2020-04-26T19:34:38+03:00
Общество

В ПФО продолжается песенный марафон «Наш День Победы»

Нижегородская область присоединится к мероприятию 1 мая
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Приволжском федеральном округе продолжается песенный марафон «Наш День Победы», призванный объединить жителей регионов Поволжья в единый народный коллектив. Нижегородская область должна присоединиться к мероприятию 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Наша главная цель – сделать все, чтобы сохранить историческую память о подвиге наших предков, - рассказали организаторы акции. – В рамках мероприятия известные певцы и хоры из разных регионов Поволжья исполнят знаменитую песню «День Победы» на своих родных языках.

К слову, в этом году исполняется ровно 45 лет с момента создания этой песни. Планируется, что нынешняя акция сможет объединить миллионы россиян.

- Нижегородская область планирует присоединиться к этому марафону 1 мая, - говорится в сообщении. – В акции приняли участие солисту Нижегородского оперного театра, участники шоу «Голос. Дети», Нижегородский губернский оркестр и другие вокальные группы. Сам ролик записывался еще до введения режима самоизоляции на территории Нижегородской области.

По данным организаторов, в День победы 9 мая эта песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне. Все песни можно будет найти в социальных сетях и YouTube по хэштегам #песнипобедыПФО и #нашденьпобеды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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