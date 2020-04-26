«Неваляшки в маске»: Нижегородские мастера стали выпускать «коронавирусных матрешек»

26 Апр 2020 2020-04-26T19:19:00+03:00

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Народные художественные промыслы всегда старались реагировать на все происходящие события и оставаться актуальными во все времена. Матрешки времен мировой пандемии коронавируса не стали исключением. Мастер Семеновской росписи Тамара Корьева из Нижнего Новгорода начала выпускать матрешек в медицинских масках и с коронавирусным узором на платке.

- Вместо румяных щечек и красивой улыбки мне пришлось изобразить ее в такой грустной голубенькой маске, потому что время у нас такое, - объясняет Тамара Корьева. – Это символ того, что не стоит сильно огорчаться и горевать по этому поводу. Народные промыслы всегда живут в условиях того времени, в котором находятся. Это своеобразный сувенир настоящего времени. Я даже иногда подписываю ее – 2020 год. Игрушка времен пандемии, когда всем нам было очень тяжело.

Большую часть коллекции Тамары Корьевой составляют игрушки-неваляшки, являющиеся одной из самых жизнеутверждающих конструкций.

- Как бы ты ни пытался положить неваляшку, она все равно встанет, - объясняет нижегородская мастерица. – Точно также и люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/775545" frameborder="0"></iframe> Расписные куклы оделись в маски и платки с принтом коронавируса.Русские матрешки теперь "носят" маску и платок с узором из молекул коронавируса. Новый "лук" традиционным расписным куклам в период пандемии создала художница и мастер Семеновской росписи Тамара Корьева из Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU