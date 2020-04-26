2020-04-26T14:12:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Свыше 3,5 тысяч протоколов составлено в Нижегородской области в отношении нарушителей режима самоизоляции

Одновременно с этим проведено больше сорока тысяч профилактических бесед
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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За период с 10 по 25 апреля на территории Нижегородской области составлено свыше 3,5 тысяч протоколов отношении нарушителей режима всеобщей самоизоляции. Львиная доля из них касается граждан. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В настоящее время свыше двух тысяч протоколов уже направлены в суд, - говорится в сообщении. – 192 из них рассмотрены. Одновременно с этим на территории региона было проведено свыше 40 тысяч профилактических бесед о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Сейчас в этой работе задействованы не только сотрудники правоохранительных органов, но и уполномоченные должностные лица. Только за 25 апреля в регионе было проведено 406 проверок, по итогам которых было составлено 8 протоколов. В 380 случаях уполномоченные органы ограничились профилактическими беседами.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции действует на территории Нижегородской области с 30 марта. В соответствии с распоряжением губернатора, нижегородцам разрешается выходить из своих домов лишь в случае крайней необходимости: чтобы вынести мусор или погулять с собакой, а также чтобы дойти до ближайшего магазина или аптеки. С 27 апреля ограничивается въезд на территорию Нижегородской области. Теперь сюда можно попасть только по прописке или экстренному рабочему пропуску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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