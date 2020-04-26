В Нижегородскую область поступило 750 тысяч масок и 50 тысяч защитных костюмов

26 Апр 2020 2020-04-26T11:42:29+03:00

В первую очередь, они будут направлены в больницы, где проходят лечение больные коронавирусом

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В Нижегородскую область поступила крупная партия средств индивидуальной защиты. Среди них 750 тысяч медицинских масок и 50 тысяч костюмов. Большая часть этой продукции будет направлена в нижегородские больницы, где сейчас находятся зараженные коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Защитные средства в, прежде всего, будут направлены в нижегородские больницы, - рассказал глава региона. – Также маски поступят в правоохранительные органы и в те организации, которые постоянно контактируют с людьми. Часть медицинских масок будет направлена в государственные аптеки, где нижегородцы смогу их приобрести по цене от 12 до 27 рублей.

Кроме масок, в регион привезли 50 тысяч защитных костюмов типа Tyvek. Именно такие костюмы используются при работе с больными коронавирусной инфекцией, в том числе и в московской «Коммунарке».

- Периодически мы слышим жалобы, что какие-то больницы недостаточно укомплектованы, - напомнил глава региона. – Поэтому особенно важно равномерно распределить новые поставки в зависимости от потребности каждого медучреждения.

Распределение этих средств индивидуальной защиты поручено заместителю губернатора Нижегородской области Давиду Мелик-Гусейнову. Уже в конце следующей недели в регион должны поступить новые партии таких средств.

ИСТОЧНИК KP.RU