Медики рассказали, чем опасен коронавирус для пожилых людей

26 Апр 2020 2020-04-26T13:47:03+03:00

Связано это с тем, что иммунная система данного контингента ослаблена

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Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией и число летальных исходов в стране и в мире с каждым днем растет.

Особо опасна коронавирусная инфекция для людей старше 60 лет. Связано это с тем, что иммунная система данного контингента ослаблена, поэтому им сложнее бороться с вирусными инфекциями и повышается вероятность летального исхода. Также люди этой возрастной группы в большинстве случаев имеют хронические заболевания, которые усугубляют ситуацию в случае заболевания коронавирусной инфекцией. Риск смерти значительно повышают патологии сердца и сосудов, гипертония, хронические заболевания легких, сахарный диабет, онкологические заболевания.

Таким образом, в период пандемии COVID-19 люди старше 60 лет в целях безопасности должны особенно соблюдать режим самоизоляции и рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции.

Некоторые пожилые люди скептически относятся к новой коронавирусной инфекции, не желая соблюдать режим самоизоляции и элементарные правила безопасности. Переубедите их, поговорите со своими родителями, бабушками и дедушками о правилах безопасности в этот непростой для всего мира период жизни. Перед посещением пожилых родственников убедитесь в отсутствии у себя температуры выше 37,5 градусов, сухого кашля и недомогания. Не подвергайте их жизнь опасности, позаботьтесь о них.

Необходимо соблюдать правила личной гигиены, не посещать общественные места без острой необходимости и не пользоваться общественным транспортом, избегать любых скоплений людей, дистанционно оплачивать коммунальные услуги, приобретать продукты и другие необходимые товары. Также необходимо ограничить близкие контакты с людьми, отложите встречи с родственниками и друзьями на более благоприятный период.

Берегите себя и будьте здоровы!

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики».

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ИСТОЧНИК KP.RU