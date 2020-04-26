2020-04-26T09:43:23+03:00
Общество

Физическая активность детей на самоизоляции: как и какие упражнения делать

Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В период самоизоляции дети испытывают дефицит движения, проводя большую часть времени в статичном положении (за столами, телевизорами, компьютерами). Это вызывает утомление определенных групп мышц, а как следствие, нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку в развитии основных физических качество: быстроты, ловкости, координации движений, выносливости.

Дети дошкольного и младшего школьного возраста предпочитают те виды спорта, которые легче освоить, лучше, если занятия проходят в подвижной, игровой форме. Следуя за сказочными героями, они выполняют упражнения, незаметно для себя укрепляя мышцы тела, создают крепкий мышечный корсет, развивают силу, гибкость, растяжку.

Развивать двигательные качества у детей дошкольного и младшего школьного возраста можно постепенно увеличивая скорость и частоту движений, сложность координации, количество повторений движений. Например: бег с огибанием поставленных в ряд флажков - ловкость, длительный бег в спокойном темпе с заданием перенести как можно больше кубиков с одной стороны площадки на другую тренирует выносливость.

Во время занятий с детьми физические упражнения нужно разнообразить: чередовать подвижные игры с менее подвижными и часто устраивать кратковременный отдых, поскольку сердечная мышца при физической нагрузке довольно скоро утомляется. Но при перемене занятия ребенка сердце быстро успокаивается и восстанавливает свои силы.

Физическая активность ребёнка в течение дня самоизоляции может выражаться в виде утренней гимнастики с родителями в качестве примера и/или специального занятия стретчинга, фитбола, ритмической гимнастики в игровой форме. Так, например, зеркальное выполнение упражнений служит одним из методических приемов для тренировки ловкости.

Следует помнить следующие правила: заинтересуй, но не настаивай; помоги, но не навреди.

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики».

Вконтакте

Инстаграм: be_healthy_cmp

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свыше 3,5 тысяч протоколов составлено в Нижегородской области в отношении нарушителей режима самоизоляции
Медики рассказали, чем опасен коронавирус для пожилых людей
В Нижегородскую область поступило 750 тысяч масок и 50 тысяч защитных костюмов
Физическая активность детей на самоизоляции: как и какие упражнения делать
Советы по ведению здорового образа жизни для людей в возрасте 65 лет и старше
Дмитрий Панкратов: «Не бойтесь пропустить заполненную маршрутку, за ней скоро придет следующая»
НПАТ увеличит количество автобусов в часы пик
Первый случай COVID-19 подтвердился в Большеболдинском районе
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 25 апреля 2020 года составило 109 человек
Более 3,4 тысячи протоколов за нарушение самоизоляции было составлено в Нижегородской области за две недели
Сотрудникам нижегородских салонов красоты предложили помогать медикам в борьбе с коронавирусом
Песенный марафон ПФО «Наш День победы» стартовал в Мордовии