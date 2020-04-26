Физическая активность детей на самоизоляции: как и какие упражнения делать

26 Апр 2020 2020-04-26T09:43:23+03:00

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В период самоизоляции дети испытывают дефицит движения, проводя большую часть времени в статичном положении (за столами, телевизорами, компьютерами). Это вызывает утомление определенных групп мышц, а как следствие, нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку в развитии основных физических качество: быстроты, ловкости, координации движений, выносливости.

Дети дошкольного и младшего школьного возраста предпочитают те виды спорта, которые легче освоить, лучше, если занятия проходят в подвижной, игровой форме. Следуя за сказочными героями, они выполняют упражнения, незаметно для себя укрепляя мышцы тела, создают крепкий мышечный корсет, развивают силу, гибкость, растяжку.

Развивать двигательные качества у детей дошкольного и младшего школьного возраста можно постепенно увеличивая скорость и частоту движений, сложность координации, количество повторений движений. Например: бег с огибанием поставленных в ряд флажков - ловкость, длительный бег в спокойном темпе с заданием перенести как можно больше кубиков с одной стороны площадки на другую тренирует выносливость.

Во время занятий с детьми физические упражнения нужно разнообразить: чередовать подвижные игры с менее подвижными и часто устраивать кратковременный отдых, поскольку сердечная мышца при физической нагрузке довольно скоро утомляется. Но при перемене занятия ребенка сердце быстро успокаивается и восстанавливает свои силы.

Физическая активность ребёнка в течение дня самоизоляции может выражаться в виде утренней гимнастики с родителями в качестве примера и/или специального занятия стретчинга, фитбола, ритмической гимнастики в игровой форме. Так, например, зеркальное выполнение упражнений служит одним из методических приемов для тренировки ловкости.

Следует помнить следующие правила: заинтересуй, но не настаивай; помоги, но не навреди.

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики».

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ИСТОЧНИК KP.RU